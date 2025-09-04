Maracaibo se ilusiona con ver a la Vinotinto en el Mundial

Con entusiasmo, alegría y optimismo se prepara la fanaticada marabina para apoyar a la Vinotinto en el cierre de las Eliminatorias del Mundial 2026. Noticia al Día salió a las calles para recoger las voces de los fanáticos, consultando cómo le irá a la selección nacional en este emocionante tramo final de las jornadas 17 y 18.

Entre los fanáticos consultados, muchos se muestran confiados en que la Vinotinto puede lograr un histórico doble triunfo ante Argentina y Colombia. No obstante, otros consideran que el verdadero punto de inflexión será el duelo frente a los cafeteros, donde Venezuela podría cerrar por primera vez en su historia, unas Eliminatorias sin derrotas como local, asegurando el repechaje para luego lograr su clasificación inédita a la cita que se celebrará en Norteamérica.

Por otro lado, en distintos rincones de la ciudad, los comerciantes se suman al fervor deportivo exhibiendo una variada gama de productos alusivos a la Vinotinto. Gorras, franelas, banderas y otros artículos decoran los puestos de venta, invitando a los fanáticos a vestir la pasión por la selección venezolana de fútbol.

Fotos: Will Marval

