Deportes

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Podría conseguir el título en la próxima carrera

Por Christian Coronel

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título
El piloto español de Ducati, Marc Márquez, ganó el Gran Premio de San Marino (MotoGP) este domingo 14 de septiembre y quedó a un paso de conseguir su noveno título.

Tras el tropiezo del sábado, el ocho veces campeón del mundo se reencontró con la victoria en una carrera marcada por su pulso con Marco Bezzecchi.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el hermano del ganador, Álex Márquez (Ducati-Gresini), segundo en el campeonato a 182 puntos de Marc, completaron el podio.

Cabe destacar que Márquez, quien lleva 11 triunfos está temporada, podría lograr el título en la próxima carrera (domingo 28), el último fin de semana de septiembre en Japón.

"Messi es mi referente, ha estado en los momentos difíciles y ha hecho callar con clase”, reveló el español en DAZN respecto a su celebración idéntica a la del astro argentino.

Sucesos

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Cinco hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos, en Lima, por su presunta participación en el asesinato de Zetro Leonardo Purba,…
Deportes

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Hatton se subió al ring por última vez de manera profesional en 2012, donde cayó por nocaut ante Vyacheslav Senchenko
Deportes

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Lo curioso fue que el jonrón se dirigió hacia donde estaba Anthony Rizzo
Al Dia

Águilas del Zulia publica lista de peloteros sin prioridad de contratación

Estos jugadores no serán tomados en cuenta en la campaña 2025-26 del beisbol venezolano

