Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

El piloto español de Ducati, Marc Márquez, ganó el Gran Premio de San Marino (MotoGP) este domingo 14 de septiembre y quedó a un paso de conseguir su noveno título.

Tras el tropiezo del sábado, el ocho veces campeón del mundo se reencontró con la victoria en una carrera marcada por su pulso con Marco Bezzecchi.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el hermano del ganador, Álex Márquez (Ducati-Gresini), segundo en el campeonato a 182 puntos de Marc, completaron el podio.

Cabe destacar que Márquez, quien lleva 11 triunfos está temporada, podría lograr el título en la próxima carrera (domingo 28), el último fin de semana de septiembre en Japón.

"Messi es mi referente, ha estado en los momentos difíciles y ha hecho callar con clase”, reveló el español en DAZN respecto a su celebración idéntica a la del astro argentino.

