Marc Márquez consiguió en Argentina su segunda victoria del año de la MotoGP

El piloto español Marc Márquez conquistó el Gran Premio de Argentina este domingo 16 de marzo para lograr su segunda victoria del año en la MotoGP.

El nativo de Cervera igualó a Angel Nieto (90) como el español con más triunfos en la historia. Márquez ha ganado ocho títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en tres categorías diferentes.

Su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ocupó la segunda posición y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) completó el podio en esta carrera.

Este resultado le permite ampliar su liderazgo en la clasificación general del Mundial (ganó las dos primeras carreras), donde nuevamente su hermano Alex ocupa la segunda posición, tras haber sido subcampeón en todas las pruebas disputadas, tanto en Gran Premio como en las competencias Sprint.

Detrás de los pilotos del podio, Fabio Di Giannantonio superó a Zarco para finalizar en la quinta posición, seguido por Brad Binder, Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta, quien logró un sólido octavo lugar. Joan Mir (Honda RC213V) cerró en la décima posición tras lidiar con dificultades a lo largo de la carrera.

