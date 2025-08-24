Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

El piloto español de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), ganó el Gran Premio de Hungría este domingo 24 de agosto para conseguir su séptimo doblete consecutivo en la temporada.

El podio fue completado por el español Pedro Acosta (KTM), segundo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero. A su vez, el bicampeón mundial Francesco Bagnaia (Ducati) fue noveno y está ya a 227 unidades de su compañero de garaje.

Por su parte, el campeón Jorge Martín, que arrancó 16 y cruzó la bandera de cuadros en cuarta posición, su mejor resultado en un año lastrado por las lesiones.

Márquez salió desde la pole, pero un toque con la rueda trasera de Bezzecchi en las primeras curvas de la carrera hicieron que el catalán de 32 años reculase hasta la cuarta posición. Asimismo, el seis veces campeón del mundo, no tardó en colocarse justo detrás del italiano, iniciando su habitual caza por la primera posición.

Finalmente, en la vuelta 11, Márquez recuperó las riendas de la carrera para dominar hasta el final. "He tenido paciencia para pasar, luego apretar y gestionar", resumió sonriente al difusor español DAZN.

Al término del 14 de 22 Grandes Premios, el mayor de los hermanos Márquez cuenta ya con 175 puntos de ventaja en el campeonato mundial sobre Álex Márquez (Ducati-Gresini), su principal perseguidor, que quedó 14 en Balaton Park.

🏍️ ¡Qué locura! 7️⃣ victorias seguidas



🏁 Marc Márquez arrasa en el #HungarianGP 🇭🇺 de #MotoGP y tiene el título a mano pic.twitter.com/4ZH0Rlbmo4 — MARCA (@marca) August 24, 2025

