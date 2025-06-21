Marc Márquez logra la pole 100 de su carrera en Italia

El español Marc Márquez se convirtió este sábado 21 de junio en el primer piloto de la historia de MotoGP en lograr 100 pole positions.

Márquez logró la pole de MotoGP en el GP de Italia, en Mugello. El ilerdense logró su pole 100 en el Mundial y la 72 en la clase reina.

Es el que más tiene en la historia y ahora alcanza un hito. Superó a Bagnaia, que logró su mejor puesto en parrilla de toda la temporada. Álex Márquez completa la primera fila.

El español logró 72 en la categoría reina, 14 en Moto2 y 14 en 125cc, para ser considerado como uno de los mejores de la historia.

