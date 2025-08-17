Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

El piloto español de Ducati, Marc Márquez, ganó el Gran Premio de Austria este domingo 17 de agosto para lograr su sexta victoria consecutiva.

Márquez, que arrancó desde la cuarta posición, logró su novena victoria de la temporada tras imponerse a su compatriota Fermín Aldeguer (Gresini), segundo, que logró así su mejor resultado en MotoGP en su primera temporada en la élite. Por su parte, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que partía desde la pole position, completó el podio en tercer lugar.

La otra Ducati de fábrica, la del doble campeón mundial (2022, 2023) Francesco Bagnaia, se tuvo que conformar con el 8° puesto, luego de haber estado gran parte de la carrera en tercera posición.

Marc Márquez todavía no había logrado vencer en un Gran Premio en Austria. Ya vencedor el sábado en la carrera sprint, el domingo rompió ese dato adverso, para salir del país centroeuropeo todavía con más ventaja en el campeonato.

Noticia al Día / AFP