Marcelo anunció su retiro del fútbol tras 20 años de carrera

El emblemático lateral izquierdo brasileño, Marcelo Vierira, anunció en redes sociales que se retira del fútbol tras 20 años de carrera en el balompié internacional.

En un emotivo audiovisual publicado en sus redes sociales, el brasileño comunicó su retiro tras una última etapa en el Fluminense.

Marcelo fue uno de los jugadores más emblemáticos del Real Madrid, en una etapa laureada donde jugó por 16 temporadas (546 partidos), conquistando 25 títulos. Asimismo, se convirtió en el tercer jugador extranjero que más partidos disputó con el cuadro merengue.

Tras el anuncio de retirada del lateral izquierdo, el equipo blanco agradeció su paso, catalogándolo como "leyenda". "Marcelo es uno de los grandes laterales izquierdos de la historia del Real Madrid y del fútbol mundial, y hemos tenido el privilegio de disfrutarlo durante mucho tiempo", puntualizó Florentino Pérez.

Marcelo también fue internacional con la selección brasileña, logrando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, así como una Copa Confederaciones.

En los últimos años, volvió al Fluminense, equipo que lo vio crecer y en el que logró una Copa Libertadores y una Recopa de Sudamérica.

