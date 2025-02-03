Marco Asensio es nuevo refuerzo de Aston Villa

Aston Villa presentó oficialmente al futbolista español Marco Asensio como nuevo jugador del club, procedente del Paris Saint Germain, vía préstamo.

Asensio ganó tres Uefa Champions League con Real Madrid y, después de su paso por Paris Saint Germain, tendrá la oportunidad de brillar en Villa Park junto a Marcus Rashford, el otro fichaje estrella.

El español no contaba para Luis Enrique y había disputado apenas 18 minutos desde diciembre. Además, la insistencia de Unai Emery ha sido clave para que recale en Inglaterra.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of three-time Champions League winner Marco Asensio from Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/D1fALCklqf — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 3, 2025

