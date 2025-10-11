Sábado 11 de octubre de 2025
Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Jorge Polanco fue el héroe del encuentro

Por Christian Coronel

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años
Los Marineros de Seattle, liderados por el venezolano Eugenio Suárez, lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras una emocionante victoria 3-2 sobre los Tigres de Detroit.

El duelo, disputado en el T-Mobile Park de Seattle, se convirtió en un clásico de postemporada, extendiéndose hasta la decimoquinta entrada.

En un momento decisivo, el relevista de Detroit, Tommy Kahnle, llenó las bases para los Marineros. Con un out en la pizarra, Jorge Polanco conectó un sencillo al jardín derecho, lo que permitió a Seattle dejar en el terreno a los Tigres con un marcador final de 3-2.

Esta victoria marca un hito para los Marineros, quienes no alcanzaban la Serie de Campeonato desde 2001, cuando fueron eliminados por los Yankees de Nueva York.

Por su parte, los Tigres de Detroit no han llegado a esta instancia desde 2013, cuando fueron derrotados en cinco juegos por los Medias Rojas de Boston.

En los últimos 25 años, Detroit ha perdido dos Series Mundiales (en 2006 ante los Cardenales de San Luis y en 2012 ante los Gigantes de San Francisco) y no se coronan campeones desde 1984.

Los Marineros, en contraste, siguen siendo uno de los pocos equipos de las Grandes Ligas que nunca han llegado a la Serie Mundial, lo que añade un nivel adicional de emoción a su reciente éxito.

