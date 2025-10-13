Lunes 13 de octubre de 2025
Deportes

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Seattle alcanza una importante victoria en territorio visitante

Por Daniel García

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto para tomar ventaja (1-0) en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en su primera aparición en 24 años.

El lanzador, Bryce Miller, lanzó una joya con solo tres días de descanso, logrando seis sólidas entradas tras permitir jonrón de George Springer en el primer lanzamiento.

El bullpen mantuvo a raya a los pájaros azules con labor de (Speier, Brash, Muñoz), quienes retiraron los últimos episodios, tolerado solo dos indiscutibles.

Por su parte, Cal Raleigh empató con jonrón en la sexta entrada (su segundo en postemporada)

Jorge Polanco impulsó dos carreras con sencillos en la sexta y octava entradas.

El Juego 2 se disputa nuevamente en Toronto este 13 de octubre a las 5.03 pm, hora venezolana.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Con 70 años de historia y tradición: Barrio Obrero de Cabimas celebra su aniversario con orgullo y devoción

Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos

Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos

Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos

Noticias Relacionadas

Internacionales

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Se espera la entrega este lunes de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza
Deportes

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Este triunfo puso fin a una racha de seis derrotas en postemporada que se había prolongado desde 2018
Al Dia

CPBEZ se corona campeón del softbol Glorias Deportivas del Zulia

El equipo Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, CPBEZ, se coronó campeón del torneo de softbol homenaje a las…
Al Dia

La FVF anuncia suspensión del partido entre la Vinotinto y Belice

La Vinotinto viene de caer 0-1 ante la selección Argentina el pasado viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025