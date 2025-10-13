Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto para tomar ventaja (1-0) en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en su primera aparición en 24 años.

El lanzador, Bryce Miller, lanzó una joya con solo tres días de descanso, logrando seis sólidas entradas tras permitir jonrón de George Springer en el primer lanzamiento.

El bullpen mantuvo a raya a los pájaros azules con labor de (Speier, Brash, Muñoz), quienes retiraron los últimos episodios, tolerado solo dos indiscutibles.

Por su parte, Cal Raleigh empató con jonrón en la sexta entrada (su segundo en postemporada)

Jorge Polanco impulsó dos carreras con sencillos en la sexta y octava entradas.

El Juego 2 se disputa nuevamente en Toronto este 13 de octubre a las 5.03 pm, hora venezolana.