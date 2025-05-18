Marinos tomó delantera ante Brillantes en el inicio de postemporada

Marinos de Oriente se impuso con solidez ante Brillantes del Zulia, logrando una victoria de 89-81 en el primer duelo de su serie en la SPB.

Desde el inicio, el conjunto oriental tomó la delantera con parciales de 24-16 y 23-22 en los dos primeros cuartos, asegurando una ventaja cómoda antes del descanso. En el tercer período, ampliaron su dominio con un 22-19 que les permitió encarar el tramo final con confianza.

En el último cuarto, Brillantes intentó reaccionar sumando 24 puntos, pero la gestión estratégica de Marinos mantuvo el control del juego y selló el triunfo sin sobresaltos.

Michael Bryson lideró la ofensiva con una espectacular actuación de 27 puntos, tres rebotes y una asistencia. Luis Santos sumó un doble-doble con 16 unidades y 10 rebotes, mientras que Edwin Mijares aportó 15 puntos, un rebote y cinco asistencias, consolidando la victoria del equipo oriental.

