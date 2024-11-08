Mario Sánchez se incorporará próximamente a Águilas del Zulia

El lanzador derecho Mario Sánchez se incorporará a Águilas del Zulia después del torneo Premier 12, según informó Luis Amaro.

A su vez, Amaro también indicó, mediante un "space" de la red social X (antes Twitter), que Sánchez estará hasta donde llegue el equipo.

Las Águilas del Zulia se ubican en el tercer lugar de la tabla de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con récord de once victorias y diez derrotas y cuentan con seis triunfos consecutivos.

