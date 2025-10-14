Martes 14 de octubre de 2025
Deportes

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

El país aún no ha confirmado el estadio

Por Daniel García

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Marruecos, en sede aún por definir, albergará los encuentros que definirán el equipo de África que participe en el torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026.

Según ha decidido la Confederación Africana de Fútbol (CAF), los cuatro equipos que luchen por este objetivo se enfrentarán en dos eliminatorias el jueves 13 de noviembre y la final será el domingo 16.

Esta última ronda de la CAF la disputarán los cuatro mejores segundos de los nueve grupos clasificatorios, cuya disputa acabará este martes. Por el momento han asegurado su presencia en el Mundial 2026 Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana, mientras que a falta de concluir la fase por ahora los que entrarían en dicha ‘repesca’ son Gabón, Burkina Faso, Níger y Camerún. Los cruces se decidirán según el ránking de la FIFA de octubre.

El torneo de repesca intercontinental lo disputarán en marzo seis selecciones, dos de la CONCACAF, una de África, una de Asia, Bolivia, por la Conmebol, y Nueva Caledonia, por Oceanía. Los vencedores de las dos ‘llaves’ en las que se dividirá se clasificarán para el Mundial.

EFE

Lee también: Águilas del Zulia reveló uniforme especial “City Connect” en honor a "La Chinita"

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Noticias Relacionadas

Al Dia

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Mientras algunos latinos en el exterior viven anécdotas poco agradables, un colombiano en Australia protagonizó un momento lleno de alegría,…
Al Dia

¡Insólito! La selección de San Marino necesita ser goleada para soñar con el Mundial de fútbol 2026

El seleccionado europeo es actualmente la peor selección en el Ranking Fifa
Deportes

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

El anuncio se conoció durante la presentación de temporada del conjunto rapaz en rueda de prensa
Deportes

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

El conjunto de Seattle busca alcanzar su primera Serie Mundial

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025