Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos, en sede aún por definir, albergará los encuentros que definirán el equipo de África que participe en el torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026.

Según ha decidido la Confederación Africana de Fútbol (CAF), los cuatro equipos que luchen por este objetivo se enfrentarán en dos eliminatorias el jueves 13 de noviembre y la final será el domingo 16.

Esta última ronda de la CAF la disputarán los cuatro mejores segundos de los nueve grupos clasificatorios, cuya disputa acabará este martes. Por el momento han asegurado su presencia en el Mundial 2026 Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana, mientras que a falta de concluir la fase por ahora los que entrarían en dicha ‘repesca’ son Gabón, Burkina Faso, Níger y Camerún. Los cruces se decidirán según el ránking de la FIFA de octubre.

El torneo de repesca intercontinental lo disputarán en marzo seis selecciones, dos de la CONCACAF, una de África, una de Asia, Bolivia, por la Conmebol, y Nueva Caledonia, por Oceanía. Los vencedores de las dos ‘llaves’ en las que se dividirá se clasificarán para el Mundial.

EFE

