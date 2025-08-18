Lunes 18 de agosto de 2025
Más de 120 atletas compiten en Festival de Patinaje en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad

Por Christian Coronel

El Festival de Patinaje Rueda y Salud, realizado el pasado fin de semana en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo, reunió este sábado 16 y domingo 17 a más de 120 atletas de los clubes zulianos Zulpatín, Zulia Rollers y Renacer y de delegaciones de los estados Falcón y Lara.

El evento deportivo se desarrolló bajo la organización de la Asociación Zuliana de Patinaje, con el aval de la Federación Venezolana de Patinaje y el apoyo del Instituto Regional de Deportes del Zulia (Irdez), ente adscrito a la Secretaría de Deportes de la Gobernación de la entidad zuliana.

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad. Asimismo, esta actividad se desarrolló en el marco de los lineamientos del Gobernador del Zulia, Luis Caldera.

