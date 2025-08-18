Más de 120 atletas compiten en Festival de Patinaje en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo

El Festival de Patinaje Rueda y Salud, realizado el pasado fin de semana en el Patinódromo Alfredo León Moreno de Maracaibo, reunió este sábado 16 y domingo 17 a más de 120 atletas de los clubes zulianos Zulpatín, Zulia Rollers y Renacer y de delegaciones de los estados Falcón y Lara.

Foto: Cortesía

El evento deportivo se desarrolló bajo la organización de la Asociación Zuliana de Patinaje, con el aval de la Federación Venezolana de Patinaje y el apoyo del Instituto Regional de Deportes del Zulia (Irdez), ente adscrito a la Secretaría de Deportes de la Gobernación de la entidad zuliana.

Foto: Cortesía

Los patinadores compitieron en las categorías Infantil A, B y C, Cadete, Juvenil y Mayores, en esta exigente modalidad de velocidad. Asimismo, esta actividad se desarrolló en el marco de los lineamientos del Gobernador del Zulia, Luis Caldera.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Nota de Prensa