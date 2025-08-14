Mastantuono en su presentación con el Real Madrid: "Messi es el mejor jugador del mundo"

El futbolista argentino de 18 años, Franco Mastantuono, fue presentado este jueves 14 de agosto en el Real Madrid y dejó una frase que no dejó indiferente a nadie.

"Es muy lindo poder seguir ese paso de los argentinos en el Real Madrid, como dije. A Alfredo no tuve la oportunidad de verlo, sí a Di María y a Higuaín. Creo que fueron los más recientes, los que me quedan en la cabeza, en la memoria. Traté de mirarlos mucho a ellos", expresó Mastantuono.

Por su parte, dijo: "Después el mejor del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él y no tengo nada más para decir".

Cabe destacar que en junio frente a Chile, Mastantuono se convirtió en el jugador argentino más joven en disputar con la ‘albiceleste’ en un partido oficial.

