Jueves 14 de agosto de 2025
Deportes

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid: "Messi es el mejor jugador del mundo"

El futbolista argentino de 18 años, Franco Mastantuono, fue presentado este jueves 14 de agosto en el Real Madrid y…

Por Christian Coronel

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid:
El futbolista argentino de 18 años, Franco Mastantuono, fue presentado este jueves 14 de agosto en el Real Madrid y dejó una frase que no dejó indiferente a nadie.

"Es muy lindo poder seguir ese paso de los argentinos en el Real Madrid, como dije. A Alfredo no tuve la oportunidad de verlo, sí a Di María y a Higuaín. Creo que fueron los más recientes, los que me quedan en la cabeza, en la memoria. Traté de mirarlos mucho a ellos", expresó Mastantuono.

Por su parte, dijo: "Después el mejor del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él y no tengo nada más para decir".

Cabe destacar que en junio frente a Chile, Mastantuono se convirtió en el jugador argentino más joven en disputar con la ‘albiceleste’ en un partido oficial.

