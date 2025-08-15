Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

El flamante refuerzo argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, tuvo este viernes 15 de agosto su primer entrenamiento con el conjunto merengue.

Según informan medios españoles, el ex River Plate podría tener su estreno en la primera jornada de LaLiga en el Santiago Bernabéu, ya que Bellingham y Camavinga están descartados y Valverde, que estará disponible, arrastra una sobrecarga muscular.

"Los jugadores comenzaron con una sesión de activación en el gimnasio y una fase de vídeo con análisis táctico en el interior. Sobre el césped, el equipo llevó a cabo un entrenamiento marcado por una gran intensidad, en el que realizaron ejercicios de combinación y llegadas, tiros a portería y partidos de cinco contra cinco en dos campos. Finalizaron con series físicas", detalló el club de la capital.

Antes del partido del martes, el Madrid tendrá otros tres entrenamientos, en los que el ex River, que habría transmitido "buenas sensaciones" en su primera práctica, deberá seguir ganando ritmo para imponerse en la consideración de Xabi Alonso.

Tenemos los primeros clips de Mastantuono entrenando con el equipo 👀 pic.twitter.com/NzyuDo2Tow — Álvaro (@Alvaro_varito) August 15, 2025

Noticia al Día / ESPN