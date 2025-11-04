Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

A pesar de los buenos resultados del Real Madrid, el club ha comunicado una mala noticia este lunes sobre Franco Mastantuono, uno de sus prometedores fichajes del pasado verano.

El argentino ha sido diagnosticado con pubalgia, según el parte médico del club, aunque no se ha especificado el tiempo de baja.

Mastantuono, que se unió al equipo en agosto por aproximadamente 63 millones de euros, no participó en el último entrenamiento antes del partido de Champions League contra Liverpool.

Sin embargo, se informó que realizó trabajo específico en el gimnasio para no agravar su lesión. La pubalgia es una dolencia complicada, y su recuperación puede variar según la evolución del jugador. En la actualidad, otros jóvenes talentos de LaLiga, como Lamine Yamal y Nico Williams, también han lidiado con esta lesión.

Desde su llegada a Madrid, Mastantuono se ha convertido en una de las apuestas de Xabi Alonso, quien le ha dado protagonismo en el inicio de la temporada, aunque no ha sido titular en partidos importantes contra equipos como el Atlético, la Juventus o el Barcelona.

Hasta ahora, ha disputado 12 partidos oficiales en la temporada 2025/2026, con un gol y una asistencia. A pesar de sus dificultades para asentarse, Xabi Alonso sigue confiando en él como una pieza clave en la rotación del equipo, incluso por delante de jugadores como Rodrygo, Brahim Díaz y Endrick.

🚨⚠️ Real Madrid confirm Franco Mastantuono suffers from pubalgia and he’s currently out injured. pic.twitter.com/BmSXFXmioY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025

