Martes 04 de noviembre de 2025
Deportes

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Hasta ahora, el argentino Franco Mastantuono ha disputado 12 partidos oficiales en la temporada 2025/2026, con un gol y una asistencia

Por Christian Coronel

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A pesar de los buenos resultados del Real Madrid, el club ha comunicado una mala noticia este lunes sobre Franco Mastantuono, uno de sus prometedores fichajes del pasado verano.

El argentino ha sido diagnosticado con pubalgia, según el parte médico del club, aunque no se ha especificado el tiempo de baja.

Mastantuono, que se unió al equipo en agosto por aproximadamente 63 millones de euros, no participó en el último entrenamiento antes del partido de Champions League contra Liverpool.

Sin embargo, se informó que realizó trabajo específico en el gimnasio para no agravar su lesión. La pubalgia es una dolencia complicada, y su recuperación puede variar según la evolución del jugador. En la actualidad, otros jóvenes talentos de LaLiga, como Lamine Yamal y Nico Williams, también han lidiado con esta lesión.

Desde su llegada a Madrid, Mastantuono se ha convertido en una de las apuestas de Xabi Alonso, quien le ha dado protagonismo en el inicio de la temporada, aunque no ha sido titular en partidos importantes contra equipos como el Atlético, la Juventus o el Barcelona.

Hasta ahora, ha disputado 12 partidos oficiales en la temporada 2025/2026, con un gol y una asistencia. A pesar de sus dificultades para asentarse, Xabi Alonso sigue confiando en él como una pieza clave en la rotación del equipo, incluso por delante de jugadores como Rodrygo, Brahim Díaz y Endrick.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

Mastantuono tiene pubalgia y es baja para enfrentar a Liverpool

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

El regreso de Tan Biónica: Un viaje musical de sanación y colaboraciones brillantes

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

El maracucho no puede vivir sin

El maracucho no puede vivir sin "echar" broma: Mantiene el humor ante cualquier situación

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

TSJ aprobó extradición de El Caracas

TSJ aprobó extradición de El Caracas

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’ "ya no estará más" en el Miss Universo

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y

Hacen un hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón y "Cambia el paradigma"

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Noticias Relacionadas

Al Dia

Para paciente oncológico pediátrico: Se busca urgentemente el medicamento ADEFOVIR

Los familiares del niño, de 10 años de edad no han conseguido el citado medicamento por lo que apelan a la ayuda de la comunidad, así como de fundaciones que puedan apoyar con la causa.
Deportes

David Beckham recibe el título de caballero ante el rey Carlos III

A sus 50 años, Beckham recibió este reconocimiento por sus contribuciones al deporte y a la caridad, acompañado por su esposa Victoria y sus padres
Deportes

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Grabow formó parte de los 1.600 competidores en Hawái, enfrentándose a un recorrido famoso por sus largas subidas y fuertes vientos. Esta fue su undécima competencia Ironman
Al Dia

La Vinotinto Sub-17 debuta este martes ante Inglaterra en el Mundial de Qatar

La Vinotinto Sub-17 llega con la moral alta, tras una sólida preparación, con el objetivo de igualar o superar los octavos de final alcanzados en la edición anterior

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025