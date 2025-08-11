Mats Hummels cierra su carrera como futbolista con homenaje de Borussia Dortmund

Mats Hummels cerró oficialmente su carrera profesional al disputar su último partido con la camiseta del Borussia Dortmund, el club donde se convirtió en leyenda. Aunque finalizó la temporada 2024/25 como jugador del AS Roma, el conjunto alemán le ofreció la oportunidad de despedirse en casa, en el Signal Iduna Park, frente a su afición.

El emotivo homenaje se realizó durante un amistoso ante la Juventus, donde Hummels jugó los primeros minutos antes de ser sustituido entre aplausos y ovaciones. El estadio se rindió ante su trayectoria de 18 años , que incluyó pasos por Bayern Múnich, Roma y la selección alemana, con la que conquistó la Copa Mundial de la FIFA en 2014.

Con un total de 747 partidos oficiales y 54 goles, Hummels deja un legado imborrable en el fútbol europeo. Su despedida en Dortmund fue un gesto simbólico que reafirma su vínculo eterno con el club aurinegro.

