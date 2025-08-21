Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

El lanzador derecho estadounidense Matt Solter se convirtió en el tercer importado contratado por las Águilas del Zulia para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Solter, de 32 años, se desempeña principalmente como abridor y dividió su actuación en 2025 entre México, la American Association y la Liga del Atlántico.

A su vez, en los circuitos independientes de los Estados Unidos dejó récord de siete victorias con dos derrotas y efectividad de 3.38 durante los 66.2 entradas, sin embargo, en el país azteca finalizó con un promedio de 6.50 carreras limpias aceptadas con 12 ponches en 18 episodios.

Cabe destacar que Solter ya conoce la LVBP, debido a que participó en Venezuela durante la zafra 2022-2023 con los Tigres de Aragua y dejó efectividad de 4.50 de en 24 episodios, todos como abridor.

El abridor derecho Matt Solter es el tercer importado de #Águilas para la temporada 2025-26.



El estadounidense ya tiene experiencia en la LVBP con los Tigres en 2022.



En Atlantic League este año en 10 aperturas;



61.2 IP

7-2

3.50 ERA

1.15 WHIP

59 K

21 BB



