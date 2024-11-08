Martes 26 de agosto de 2025
Deportes

Mauro Icardi sufrió rotura de ligamento en su rodilla derecha y se perderá el resto de temporada

Mauro Icardi sufrió rotura de ligamento en su rodilla derecha y se perderá el resto de temporada. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Mauro Icardi sufrió rotura de ligamento en su rodilla derecha y se perderá el resto de temporada
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El delantero argentino Mauro Icardi sufrió rotura de ligamento en su rodilla derecha y se perderá el resto de temporada con su equipo, Galatasaray.

"A nuestro futbolista Mauro Icardi, que se lesionó en el partido contra el Tottenham de la cuarta semana de la Uefa Europa League, se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y daños en el menisco en los exámenes de resonancia magnética", comunicó el club.

"El jugador, que está previsto que sea operado, ha comenzado la rehabilitación antes de la intervención quirúrgica", agregó.

La lesión del atacante se produjo en el final de la victoria del jueves sobre Tottenham Hotspur. Cabe destacar que el ex Inter y París Saint Germain es una de las referencias en ataque del equipo.

Lee también: Álvaro Morata fue dado de alta después de su golpe en la cabeza

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Autoridades de la FANB incautaron 295 bultos de cigarro y 12 mil cajitas de chimó en Las Pulgas

Nos montamos en

Nos montamos en "El Cohete" de Pradelli

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Luis Torrens se une a la élite histórica de receptores en los Mets

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Zulia

Proponen transformar antiguo retén de Bella Vista en centro integral de atención animal

La iniciativa es impulsada por Misión Nevado, la Secretaría de Ambiente, Tierra y Ordenación del Territorio de la Gobernación del estado Zulia, el Centro Rafael Urdaneta, consejos comunales, comités de protección animal, y organizaciones no gubernamentales como el movimiento Gatos en Situación de Calle.
Principal

Nos montamos en "El Cohete" de Pradelli

Habló sobre los nuevos proyectos que se vienen en el ámbito automotriz de aquí a fin de año, enfocándose en el Ford GT40
Al Dia

Zulia brilla en el Campeonato Nacional de Boxeo Júnior con jornada perfecta en cinco peleas

La representación local se alzó con cinco triunfos en la segunda jornada de la Copa Betulio González

Deportes

LaLiga denunció cánticos en contra de Vinícius y el Real Madrid

Fanáticos del Real Oviedo expresaron desde las gradas cánticos grotescos en contra del equipo blanco y el brasileño


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025