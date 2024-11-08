El delantero argentino Mauro Icardi sufrió rotura de ligamento en su rodilla derecha y se perderá el resto de temporada con su equipo, Galatasaray.

"A nuestro futbolista Mauro Icardi, que se lesionó en el partido contra el Tottenham de la cuarta semana de la Uefa Europa League, se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y daños en el menisco en los exámenes de resonancia magnética", comunicó el club.

"El jugador, que está previsto que sea operado, ha comenzado la rehabilitación antes de la intervención quirúrgica", agregó.

La lesión del atacante se produjo en el final de la victoria del jueves sobre Tottenham Hotspur. Cabe destacar que el ex Inter y París Saint Germain es una de las referencias en ataque del equipo.

🚨🔴🟡 Mauro Icardi has torn his ACL and will be out until the end of the season, Galatasaray confirms.



Get well soon, Mauro! pic.twitter.com/Ia3NTNsREW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2024

