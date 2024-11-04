Mavericks derrota a Magic con un impecable Doncic

En la jornada del domingo 3 de noviembre, los Mavericks de Dallas superaron 108-85 al Magic de Orlando en condición de local, en un encuentro entre rivales de distintas conferencias.

Por el elenco local destacó el jugador franquicia, el esloveno Luka Doncic, con 32 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, incluyendo cinco triples; Kyrie Irving aportó 17 puntos, dos rebotes y tres asistencias; se remarca el bajo rendimiento del escolta Klay Thompson, quién terminó el partido con nueve puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, anotando un triple en cinco intentos, con un 20% de efectividad.

Para el Magic de Orlando destacó el alemán Franz Wagner, con 13 puntos, seis rebotes y seis asistencias; mientras que su hermano, Moritz Wagner, concluyó el partido con diez puntos y seis rebotes.

Con su victoria, los Mavericks de Dallas se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con récord de 4-2, empatados con dos equipos: Lakers de Los Ángeles y Griezzlies de Memphis.

Por su parte, el Magic de Orlando suma su tercera derrota consecutiva, ubicándose en la sexta posición empatados con dos equipos: Nets de Brooklyn y Hawks de Atlanta.

Con esta mala racha, el equipo de Florida siente la ausencia de su principal figura, Paolo Banchero, quien estará fuera de las canchas por tiempo indefinido producto de una rotura en el oblicuo derecho (músculo abdominal).

Resto de la jornada

Hawks de Atlanta 126-111 Pelicans de Nueva Orleans

Pistons de Detroit 106-92 Nets de Brooklyn

