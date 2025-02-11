Mavericks sufre otra derrota ante Kings en los segundos finales de la prórroga

Dallas Mavericks sufrió este lunes una dura derrota ante Sacramento Kings con una canasta en los últimos segundos de la prórroga de DeMar DeRozan. El quinteto de Sacramento triunfo 129-128 ante Dallas.

Los Mavericks (28-26) sufrieron su tercera derrota en cinco encuentros desde la salida de Doncic y, además, perdieron por una lesión en la rodilla a Daniel Gafford, lo que deja en cuadro su rotación interior por las bajas también de Anthony Davis, P.J. Washington y Dereck Lively.

DeRozan fue el héroe en el tiempo extra de los Kings (27-26) y acabó con 42 puntos y siete rebotes. Kyrie Irving rozó el triple-doble en los Mavericks (30 puntos, nueve rebotes y siete asistencias). Domantas Sabonis tampoco se quedó lejos de esa estadística en Sacramento con 16 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias.

Otros resultados

Nuggets 146 – Blazers 117

Thunder 137 – Pelicans 101

Heat 85 – Celtics 103

Cavaliers 128-107 Timberwolves

Nets 97-89 Hornets

Wizards 121-131 Spurs

Hawks 112-106 Magic



Noticia al Día / EFE