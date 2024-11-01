Max Verstappen recibió dura sanción de cara al Gran Premio de Brasil

El tricampeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), recibió una dura sanción de cara al Gran Premio de Brasil, el cual se celebrará el próximo domingo 3 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace.

El neerlandés fue sancionado por cambiar el propulsor del RB20 y perderá cinco puestos en la parrilla de salida de la carrera número 21 del año, lo que puede afectarlo a falta de cuatro Grandes Premios para el final de temporada.

A su vez, su compañero de equipo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, sufrió la misma sanción y sus aspiraciones de terminar entre los primeros puestos se verán comprometidas.

Max Verstappen es el actual líder del campeonato mundial de la F1; sin embargo, el piloto de McLaren Lando Norris, se encuentra en el segundo puesto a 47 puntos.

