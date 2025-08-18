Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

El infielder Máximo Acosta, oriundo de Caracas y perteneciente a las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), fue oficialmente promovido este domingo al equipo grande de los Marlins de Miami, marcando un nuevo hito para el béisbol venezolano. El debut marca el venezolano número 504 en las Grandes Ligas.

Con 22 años, Acosta ha demostrado una madurez competitiva que lo llevó a consolidarse en la filial Triple A de Jacksonville, donde disputó 106 encuentros, conectó 88 imparables, incluyendo 12 cuadrangulares, y robó 28 bases, destacando por su versatilidad ofensiva y solidez defensiva en el campocorto.

Su ascenso se produce tras la lesión del antesalista Graham Pauley, y se espera que Acosta haga su debut este lunes ante los Cardenales de San Luis en el LoanDepot Park.

