El aguilucho Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular este viernes 22 de agosto en la derrota de Marlins de Miami 2-5 ante Azulejos de Toronto.

Acosta lo hizo en la parte baja del octavo episodio por el jardín central y a 399 pies de distancia frente a los envíos del cubano Yariel Rodríguez, para acercar a su equipo 2-5 en el marcador.

El criollo se convirtió el miércoles en el venezolano 16 que despacha un jonrón con su primer hit en las Grandes Ligas.

Asimismo, es apenas el séptimo venezolano que consigue conectar dos cuadrangulares antes de disputar su quinto juego en la MLB, por detrás de Magglio Ordóñez, Álex González, Jesús Montero, Eugenio Suárez, Francisco Arcia y José Briceño.

Cabe destacar que el venezolano Javier Sanoja también pegó un cuadrangular, esto en la baja de la segunda entrada para poner la primera carrera de los Marlins.

