Mayaguez supera a Lara para quedarse con el tercer lugar de la Serie del Caribe

Con pizarra de 7-4, Indios de Mayaguez venció a Cardenales de Lara para quedarse con el tercer puesto del podio de la Serie del Caribe 2025 que finaliza este viernes en Mexicali.

El cuadro boricua tomó ventaja de seis carreras en el sexto capítulo, mientras que los criollos reaccionaron tarde en el noveno episodio con rally de tres, pero no les alcanzó para empatar a los de Puerto Rico, que conquistaron la tercera plaza.

Isan Díaz comandó la ofensiva de Mayaguez, disparando par de vuelacercas, trío de impulsadas y dos anotadas, mientras que por los pájaros rojos César Izturis Jr. se fue de 4-2 con dos remolques para la causa larense que dejó registro de 2-4 en la Serie del Caribe.

Ricardo Vélez ganó, Jimmy Emdersby cargó con el revés y Rodríguez se llevó el salvado.

