Viernes 05 de septiembre de 2025
Deportes

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Los legendarios pugilistas norteamericanos prometen un combate de alto calibre

Por Daniel García

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026
Foto: Agencias
Dos gigantes del boxeo, Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., han confirmado que se enfrentarán en un combate de exhibición previsto para la primavera de 2026. Aunque aún no se han definido la sede, la fecha exacta ni los detalles de transmisión, el anuncio ha generado una ola de expectativa global.

Mayweather, con un impecable récord de 50 victorias y ninguna derrota, se retiró oficialmente en 2017, pero ha mantenido su presencia en el ring con varias exhibiciones. A sus 48 años, asegura que su legado permanece intacto y que este evento será “único y memorable”. Su estilo técnico y defensivo lo ha convertido en uno de los boxeadores más estratégicos de la historia.

Por su parte, Tyson, excampeón de los pesos pesados con un historial de 59 triunfos y 7 derrotas, regresó al ring en 2024 tras casi dos décadas de ausencia. Aunque cayó en su última presentación, sorprendió al mundo con su estado físico y su potencia intacta. A sus 59 años, sigue siendo sinónimo de fuerza bruta y agresividad en el cuadrilátero.

Tyson confesó que al principio dudó de la propuesta, pero decidió aceptar al ver el interés genuino de Mayweather. Reconoció lo inusual del reto y advirtió que, pese a ser una exhibición, podría ser peligroso para su rival.

Un duelo de pesos, estilos y generaciones
La diferencia física entre ambos añade un ingrediente extra de tensión: Tyson marcó 228.4 libras en su último combate, mientras que Mayweather pesó 160.8. Esta disparidad, sumada a sus estilos opuestos, la potencia explosiva de Tyson frente a la precisión táctica de Mayweather, promete un espectáculo sin precedentes.

Los organizadores han adelantado que se está preparando una campaña promocional global, con una producción de alto nivel y una puesta en escena que buscará romper récords de audiencia y recaudación. Aún se ultiman detalles como el número de asaltos, las reglas específicas y el formato de la velada.

