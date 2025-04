Mbappé celaba a Messi en el PSG, según Neymar

El astro brasileño Neymar Jr., estuvo conversando con la leyenda Romario en las últimas horas durante el estreno de "Romario TV" y lanzó varios títulos que no dejaron indiferente a los aficionados del fútbol, y sobre todo de estos tres históricos futbolistas.

"Yo tenía mis cosas con él, tuvimos una pequeña pelea. Era un chico que al principio era clave, yo le decía "Golden Boy", le hablaba, jugaba con él, le decía que sería uno de los mejores, siempre ayudé, siempre tuve conversaciones con él", confesó Neymar.

A su vez, expresó: "Cuando llegó Leo se puso un poco celoso. No quería compartirme con nadie, así empezaron las peleas, el cambio de comportamiento. Creo que tener ego y pensar que eres el mejor es positivo, pero tienes que darte cuenta de que no puedes jugar tú solo. Hoy en día, si no ayuda todo el mundo, es imposible ganar algo".

Por otro lado, el futbolista de 32 años de edad, no se reprocha a sí mismo ninguna de las decisiones que ha tomado durante su carrera profesional y afirma que "todos los errores que ha cometido en su vida lo han ayudado a crecer y madurar".

Noticia al Dia