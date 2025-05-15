Mbappé es Pichichi y apunta a la Bota de Oro

El francés Kylian Mbappé ha elevado su rendimiento en el tramo final de la temporada y el Real Madrid ha sido el gran beneficiado. Con su regreso tras la lesión, sus números han sido espectaculares, consolidándose como el máximo goleador de LaLiga EA Sports con 28 tantos, por delante de Robert Lewandowski, quien se mantiene con 25 goles tras frenar su racha por lesión.

Un nuevo reto: la Bota de Oro

Mbappé no solo lidera la tabla de goleadores de la liga española, sino que ahora aspira a la Bota de Oro, con 56 puntos, igualado con Mohamed Salah, quien suma la misma cantidad tras marcar 28 goles en la Premier League.

Sin embargo, ambos enfrentarán un cierre de temporada exigente, mientras que el delantero sueco Viktor Gyökeres, figura del Sporting de Portugal, sigue en la cima con 57 puntos, gracias a sus 38 goles en la liga portuguesa. Aunque Mbappé tiene un tanto menos, su desempeño en una liga de mayor competitividad podría ser clave en la recta final.

Con solo dos jornadas por disputarse, el desenlace por el trofeo de máximo goleador de Europa promete emociones intensas, con Mbappé como protagonista de una carrera que aún está por definirse

