Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

El Real Madrid inició su camino en la UEFA Champions League 2025-2026 con una victoria por 2-1 frente al Olympique de Marsella, en un duelo marcado por la remontada, la expulsión de Dani Carvajal y el liderazgo goleador de Kylian Mbappé.

El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, se vio sorprendido en el minuto 22 por un tanto de Timothy Weah que adelantó al equipo francés. Sin embargo, la reacción merengue no tardó: Mbappé igualó el marcador desde el punto penal al 28’ y volvió a marcar desde los once pasos al 81’, sellando el triunfo pese a jugar con diez hombres tras la expulsión de Carvajal en el segundo tiempo.

El partido dejó momentos de tensión y entrega. El Real Madrid dominó en remates (28 frente a 15) y generó cinco ocasiones claras, aunque cedió la posesión ante un Marsella combativo

.Con este resultado, el Real Madrid suma sus primeros tres puntos en la fase de grupos y extiende su racha perfecta en la temporada, acumulando cinco triunfos consecutivos entre Liga y Champions.