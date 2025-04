Mbappé optimista con su progreso en el Real Madrid

El francés Kylian Mbappé reconoció que ha "cambiado su mentalidad" para brillar en el Real Madrid y "demostrar" el jugador que es.

"Estoy muy tranquilo, es muy normal cuando eres un jugador como yo, con todo lo que se esperaba de mí, que la gente pueda hablar mal. No es algo personal en el mundo del fútbol. Cuando juegas bien, hablan bien, y mal si lo haces mal. Sabía que podía cambiar la situación, como he hecho, y estoy muy feliz de ayudar al equipo como en los últimos partidos", reconoció en rueda de prensa un día antes del duelo de su equipo ante el RB Salzburg, en la Champions.

Mbappé, autor de 18 goles, no se puso techo y aseguró que si puede marcar más de 40 tantos, lo intentará tras reencontrarse con su mejor nivel.

"Soy un jugador que siempre quiere hacer más, lo mejor para mí y para mi equipo. Es normal que te impacte jugar aquí. Es una gran oportunidad y siempre he dicho que sabía que este momento podía llegar y he cambiado mi mentalidad para demostrar que soy un jugador de gran calidad que puede ayudar al Real Madrid", manifestó.

Celebró haber recuperar una "total confianza" en su juego y reconoció que lleva "un mes y medio" desde que se siente "en buen momento", tras enterrar las dudas después de confesar que tocó fondo después de fallar un penal en la derrota del Real Madrid en San Mamés.

(…) “En el Real Madrid hay que estar bien siempre", se marcó como reto.

Mbappé dejó muy claro que está cumpliendo un sueño defendiendo la camiseta del Real Madrid.

"(…) Soy feliz desde el día uno. También cuando no jugaba bien era feliz porque era mi culpa, no del club ni de los madridistas. He ganado dos títulos, ahora jugamos bien y tenemos grandes cosas en la segunda parte de la temporada. Estoy intentando aprender de la cultura en la vida española, es diferente a la francesa pero me lo paso bien. Me gusta mi vida", confesó.

EFE

Lee también: Caimanes de Barranquilla es el nuevo monarca del beisbol colombiano