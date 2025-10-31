Viernes 31 de octubre de 2025
Deportes

Mbappé recibe la Bota de Oro: "Lo más importante son los premios colectivos”

El francés se llevó el galardón gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid en la temporada 2024-2025 de LaLiga

Por Daniel García

Mbappé recibe la Bota de Oro:
Foto: Agencias
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, recibió este viernes la Bota de Oro 2024-2025 en el estadio Santiago Bernabéu, durante un acto en el que estuvo acompañado por todos sus compañeros de equipo

“Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todos los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos”, destacó el atacante galo.

En el cierre de la temporada, Mbappé ganó la Bota de Oro con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid. Se impuso a Viktor Gyokeres (58.5 puntos) y Mohamed Salah (58 puntos).

En la gala, el francés recibió el galardón de manos de Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media (ESM) y director de Marca.



