Mbappé vuelve a la convocatoria de Francia para la Nations League

El delantero de Real Madrid, Kylian Mbappé, fue convocado nuevamente a la selección de Francia para disputar el partido de cuartos de final de la Nations League ante Croacia.

Cabe destacar que Mbappé se perdió los últimos dos partidos de la campeona mundial en 2018 por la Nations League (Israel e Italia en noviembre).

Su última aparición con ‘Les Bleus’ fue el 9 de septiembre contra Bélgica y ahora vive su mejor momento desde que llegó a Real Madrid, siendo uno de los futbolistas más determinantes.

El jugador merengue es el tercer máximo goleador histórico de la selección de Francia con 48 tantos, detrás de Thierry Henry (51) y Olivier Giroud (57).

Lee también: Estos serán los cuartos de final en la Uefa Champions League

🇨🇵 #Francia dio a conocer a sus convocados y entre las novedades está el regreso de Kylian Mbappé 🇨🇵 #NationsLeague pic.twitter.com/Gkc2sCYZUR — Fútbol de Primera (@fdpradio) March 13, 2025

Noticia al Dia