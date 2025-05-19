Mbappé y Bellingham le dan la victoria al Real Madrid ante un Sevilla con nueve jugadores

El Real Madrid se impuso 2-0 sobre el Sevilla en un duelo marcado por la superioridad numérica del conjunto blanco, tras las expulsiones de Badé e Isaac. Los dirigidos por Carlo Ancelotti dominaron el juego y encontraron el camino al gol en el cuarto de hora final.

Kylian Mbappé fue la gran figura, liderando el ataque con peligro y estrellando un disparo contra el palo antes de abrir el marcador. El francés rompió la igualdad con un potente y colocado remate desde la frontal, imposible de detener para Nyland al minuto 75.

Con el Sevilla limitado y el ritmo del partido disminuyendo, Jude Bellingham sentenció el encuentro en los minutos finales, empujando de cabeza una asistencia de Gonzalo García para sellar el triunfo merengue.

