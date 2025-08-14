McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

La escudería McLaren realizará una subasta especial de monoplazas que aún no han competido en una carrera, incluido el prototipo para su debut como Hypercar en 2027.

La subasta, organizada en colaboración con RM Sotheby’s, es una auténtica apuesta de futuro. De hecho, los compradores no podrán aumentar las pujas basándose en el pedigrí de los vehículos en cuestión, ya que nunca han pisado la pista en ese preciso momento. Serán puestos a prueba por Lando Norris y Oscar Piastri.

También se subastarán el carro que Pato O’Ward utilizará para intentar clasificar a las 500 Millas de Indianápolis de 2026 y el prototipo Hypercar de McLaren, que hará su debut en el Campeonato Mundial de la FIA.Raid y 24 Horas de Le Mans en 2027. Tres carros que simbolizan el objetivo de McLaren de ganar las tres carreras de la "Triple Corona" en el mismo año.

"Esta subasta es una oportunidad extraordinaria para poseer una pieza de la historia del automovilismo y pujar por un coche que compitió en el circuito antes de su lanzamiento oficial”, explicó Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

Lógicamente, los compradores solo podrán recibir sus compras una vez que hayan dejado de competir. La Fórmula 1 debería ser, lógicamente, la primera máquina disponible, ya que solo participará en el campeonato de 2026, mientras que IndyCar podrá utilizarse hasta 2027, cuando el Hypercar de McLaren, que aún no tiene nombre oficial, entrará en competición, en principio durante varios años.

Noticia al Día / AutoHebdo