Jueves 14 de agosto de 2025
Deportes

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

La subasta, organizada en colaboración con RM Sotheby’s, es una auténtica apuesta de futuro

Por Christian Coronel

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La escudería McLaren realizará una subasta especial de monoplazas que aún no han competido en una carrera, incluido el prototipo para su debut como Hypercar en 2027.

La subasta, organizada en colaboración con RM Sotheby’s, es una auténtica apuesta de futuro. De hecho, los compradores no podrán aumentar las pujas basándose en el pedigrí de los vehículos en cuestión, ya que nunca han pisado la pista en ese preciso momento. Serán puestos a prueba por Lando Norris y Oscar Piastri.

También se subastarán el carro que Pato O’Ward utilizará para intentar clasificar a las 500 Millas de Indianápolis de 2026 y el prototipo Hypercar de McLaren, que hará su debut en el Campeonato Mundial de la FIA.Raid y 24 Horas de Le Mans en 2027. Tres carros que simbolizan el objetivo de McLaren de ganar las tres carreras de la "Triple Corona" en el mismo año.

"Esta subasta es una oportunidad extraordinaria para poseer una pieza de la historia del automovilismo y pujar por un coche que compitió en el circuito antes de su lanzamiento oficial”, explicó Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

Lógicamente, los compradores solo podrán recibir sus compras una vez que hayan dejado de competir. La Fórmula 1 debería ser, lógicamente, la primera máquina disponible, ya que solo participará en el campeonato de 2026, mientras que IndyCar podrá utilizarse hasta 2027, cuando el Hypercar de McLaren, que aún no tiene nombre oficial, entrará en competición, en principio durante varios años.

Noticia al Día / AutoHebdo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

Con satélites evalúan impacto de las lluvias en el país

Con satélites evalúan impacto de las lluvias en el país

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

Gaiteros de Corazón estrena

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Noticias Relacionadas

Al Dia

Miss Fashion Models Down 2025, será este 16 de agosto en el Teatro Niños Cantores

La cita es en el Teatro Niños Cantores de Maracaibo
Deportes

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

El club londinense ingresó alrededor de 100 millones de euros tras levantar el título en Estados Unidos
Deportes

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Mastantuono, que cumplió 18 años este mismo día, se realizó las revisiones médicas y ya posó junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta número 30
Deportes

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Cabe destacar que su último equipo fue el Real Valladolid de la Primera División de España, que descendió a la Segunda División

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025