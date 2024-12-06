Medalla de plata para Damián Villa en la paranatación

Nuestro abanderado Damián Villa sumó la noche de este jueves 5 de diciembre una nueva medalla de plata en la paranatación de los Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

Villa de la categoría S5 hizo un registro de 1,28 segundos que le permitió colgarse la medalla de plata en el estilo pecho distancia 100 metros.En la jornada anterior ya había alcanzado la plateada en los 200 metros libre.

Este viernes 6 de diciembre culmina la paranatación que se desarrolla en el Complejo de Piscinas del Polideportivo de Maturín.

Prensa IRDEZ