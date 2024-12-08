Medallas de oro y bronce conquistó el parapowerlifting del Zulia en los Paranacionales Oriente 2024

En la competencia que se desarrolla en el Hotel Tibisay de Maturín, estado Monagas, la halterofilia resaltó a través de los paratletas Mariela Portillo y José Ignacio González, quienes se llevaron oro y bronce, respectivamente, para la categoría press de banca.

Portillo, en la división 73-79 kilogramos, levantó 80 kgs que la llevaron a la cima del podio. Por su parte, González, en la división 100 + 107 kilogramos, levantó 125 kgs que le dieron la ubicación en el tercer lugar de la competencia.

Este domingo 8 de diciembre sigue la acción del Parapowerlifting en la modalidad por equipo en los III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

Prensa IRDEZ