Medallista olímpica española fue contundente ante los críticos de su contextura

La atleta española, Paula Leitón , alcanzó junto a sus compañeras el oro en waterpolo durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, hay muchas personas que durante los partidos se dedicaron a lanzar en redes, comentarios imprudentes con respecto al físico de la jugadora

La atleta ibérica no dudo en responder: “Sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo y lo trabajo para este deporte” expresó la jugadora de la disciplina acuática en el programa ‘En boca de todos’ del canal español Cuatro.

La waterpolista ha dejado claro que los mensajes no le han afectado lo más mínimo, que ella es consciente de quién es y lo que hace y que ha trabajado duro para conseguir este oro. Declara que estos mensajes le dan “exactamente igual” y también que "los mensajes que me he parado a mirar son los de mis padres, familiares y gente que realmente se alegra.” También ha remarcado la necesidad de dejar de comentar sobre los cuerpos ajenos porque, aunque a ella no le afecten, hay gente a la que sí que le pueden hacer daño y pueden crearle problemas serios.

Parece mentira que este debate siga abierto y que todavía haya quienes se atrevan a cuestionar el valor de una ganadora olímpica, o cualquier otra persona, por su cuerpo. Una vez más, repitamos juntes: no hay que comentar sobre los cuerpos ajenos.

Noticia al Día / Freeda

Lee también: Supercopa de Europa: Mbappé busca este miércoles el primer título en su debut con el Real Madrid