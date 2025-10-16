Jueves 16 de octubre de 2025
Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

La escudería alemana presentó sus pilotos referentes para la temporada 2026 de F1

Por Daniel García

Foto: Agencias
La escudería Mercedes anunció oficialmente que George Russell y Kimi Antonelli serán sus pilotos titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, consolidando una alineación que combina experiencia y juventud.

El director del equipo, Toto Wolff, expresó su satisfacción por mantener la dupla: “George y Kimi han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar con ellos. Confirmarlo siempre fue una cuestión de tiempo. Queríamos manejarlo de la mejor manera y asegurarnos de que todos estuviéramos contentos, y estoy feliz de haberlo logrado”.

Russell, quien ha logrado dos victorias en Grandes Premios durante la presente campaña, se afianza como líder del equipo en su cuarto año con Mercedes. Por su parte, Antonelli, producto del programa júnior de la escudería, afrontará su segundo año en la máxima categoría, tras un debut prometedor que ha despertado grandes expectativas.

Actualmente, Mercedes se encuentra en plena lucha por el segundo lugar en el Campeonato de Constructores, con ventaja sobre Ferrari y Red Bull, luego de que McLaren asegurara el título a principios de octubre.

Con esta confirmación, Mercedes apuesta por la continuidad y el desarrollo interno, en un contexto de cambios técnicos que marcarán el rumbo de la Fórmula 1 a partir de 2026.

Noticia al Día / EFE

Temas:

