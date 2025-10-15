Miércoles 15 de octubre de 2025
Deportes

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

El torneo contará con la participación de equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami

Por Daniel García

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre
Foto: Agencias
El astro argentino Lionel Messi anunció este martes la creación de la Copa Messi, un torneo internacional juvenil que reunirá a ocho de las canteras más prestigiosas del fútbol mundial. La primera edición se celebrará en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025, y contará con la participación de equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, expresó Messi a través de su cuenta oficial en Instagram, generando gran expectativa entre aficionados y medios deportivos.

Los partidos se disputarán en las instalaciones del Inter Miami CF, incluyendo el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center. Según informó el club de Florida, donde actualmente milita Messi, los ocho equipos serán divididos en dos grupos y cada uno disputará al menos tres encuentros en la fase de liguilla. Posteriormente, se jugarán las rondas eliminatorias que definirán al campeón de esta edición inaugural.

La gran final, así como el partido por el tercer y cuarto puesto, se celebrarán el último día del torneo en el Chase Stadium, sede habitual del Inter Miami. La Copa Messi no solo busca fomentar el desarrollo de jóvenes talentos, sino también posicionarse como un nuevo referente en el calendario internacional del fútbol juvenil.

