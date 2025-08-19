Messi disputaría su último partido oficial en Argentina contra Venezuela

El astro argentino Lionel Messi podría disputar su último partido oficial con la ‘albiceleste’ en Argentina contra Venezuela el próximo 4 de septiembre, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Cabe destacar que después de enfrentar a la ‘Vinotinto’, la ‘Albiceleste’ no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en Núñez de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional.

En este contexto, el duelo ante la Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre.

💔🇦🇷 Todo indica que el próximo partido ante Venezuela será el ÚLTIMO DE LIONEL MESSI POR LOS PUNTOS EN ARGENTINA con la camiseta de la Selección.



Luego, quedarán dos ventanas de Fecha FIFA en Octubre y Noviembre, (ambas amistosas y fuera del país), la Finalissima y el Mundial.… pic.twitter.com/YilKBeCRt5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 18, 2025

Noticia al Día