Messi elogió ante "Bocha" el talento de Telasco Segovia

Durante el programa "Sale y Se Acaba", el seleccionador de la Vinotinto, Fernando "Bocha" Batista, expresó que durante la visita que hizo en Miami, conversó con el astro argentino Lionel Messi, quien elogió el talento del venezolano Telasco Segovia, nuevo compañero de equipo con el Inter de Miami.

"Hablamos con Messi mismo. A veces los mismos compañeros te dan el detalle del jugador, y lo primero que nos dijo Leo fue; ¡Cómo juega este chico!. Y cuando jugadores de esa clase se expresan así es bueno", indicó Batista, quien además conversó con Javier Mascherano previo al duelo donde el Miami empató 2-2 ante New York City con gol del barquisimetano.

"Yo le dije a (Segovia) estás haciendo un postgrado de fútbol. Jugar al lado de Messi, Suárez, Busquets, Alba, jugadores que han jugado en el futbol elite y campeones de todo. Si no lo aprovecha, es una lástima, pues si no aprendes ahí no aprendes en ningún otro lado", comunicó el estratega argentino a Francisco Blavia y los legendarios futbolistas nacionales, José Manuel Rey y Juan Arango.

En la actualidad, el mediocampista vinotinto ha disputado las dos primeras fechas de la MLS, acumulando tres anotaciones en la igualdad ante New York City y victoria ante Houston Dynamo.

