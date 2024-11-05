Messi encabeza convocatoria de Argentina para la Fecha FIFA de noviembre

La selección de Argentina ha presentado hoy martes 5 de noviembre la lista de convocados para la Fecha FIFA del mes de noviembre, donde la “albiceleste” se enfrentará a Paraguay y Perú, en la undécima y duodécima jornada respectivamente, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026.

Se destaca el regreso del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, tras ser sancionado por dos jornadas por soltar un manotazo contra un camarógrafo al finalizar el partido contra Colombia en septiembre, disputado en Barranquilla. La sanción la cumplió en las jornadas 8° y 9°.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni marcha primero en las eliminatorias con de 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.

En la Fecha FIFA de octubre, la selección tres veces campeona del mundo obtuvo cuatro puntos de seis posibles, al empatar 1-1 ante Venezuela de visitante y vencer por paliza 6-0 a Bolivia de local.

Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) y Walter Benítez (PSV)

Defensas: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzela (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Nehuén Pérez (Porto), Lisandro Martínez (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo de Paul (Atlético Madrid), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Enzo Barrenechea (Valencia C.F), Thiago Almada (Botafogo), Facundo Buonanote (Leicester) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Juventus), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Valentín “Taty” Castellanos (Lazio).

