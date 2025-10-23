Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi ha llegado a un acuerdo para extender su contrato con el Inter Miami, un proceso que tomó varios meses y que garantiza que el ícono del fútbol permanecerá en el club de la MLS hasta el final de la temporada 2028.

En un comunicado desde el sitio de construcción del nuevo estadio Miami Freedom Park, Messi expresó su alegría por continuar en el equipo: “Es un sueño hecho realidad jugar aquí. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir”.

El anuncio se realizó este jueves, justo antes del inicio de los playoffs de Inter Miami contra Nashville, donde el equipo, que ocupa el tercer lugar en la Conferencia Este, será el anfitrión del primer partido de la serie al mejor de tres.

A sus 38 años, la decisión de Messi de jugar dos o tres temporadas más seguramente impulsará la venta de entradas para el nuevo estadio, que se está construyendo cerca del aeropuerto internacional de Miami.

El equipo ha estado vendiendo paquetes de boletos y tomando depósitos para asientos en el nuevo estadio durante más de un año, confiando en que Messi seguiría siendo parte de la franquicia.

Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami, comentó: “La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Estamos emocionados de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”.

🚨🇺🇸 OFFICIAL: Lionel Messi signs new deal at Inter Miami valid until December 2028, confirmed.



Verbal agreement reported last week now confirmed as MLS approved all the formal steps.



Messi stays at Inter Miami for 3 more years. pic.twitter.com/Az2AuZ7KuQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025

Noticia al Día