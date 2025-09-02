Messi se suma a la concentración de Argentina para despedirse ante la Vinotinto

El astro argentino Lionel Messi desembarcó este lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido con muestras de afecto por fanáticos y personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El capitán albiceleste se incorpora a la concentración de la selección nacional para disputar los últimos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, frente a Venezuela y Ecuador.

Tras caer en la final de la Leagues Cup con el Inter Miami ante Seattle Sounders (0-3), Messi emprendió un viaje de más de diez horas junto a Rodrigo De Paul, para sumarse al grupo que entrena. El rosarino firmó autógrafos y compartió con el público antes de iniciar los trabajos preparatorios.

El encuentro ante Venezuela, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, será el último partido de eliminatorias en casa para el futbolista de 38 años, quien anticipó que será una jornada “muy especial”, acompañado por su familia: esposa, hijos, padres y hermanos.

