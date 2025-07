Messi y Alba sancionados: se pierden el duelo ante Cincinnati

La MLS confirmó la suspensión de un partido para Lionel Messi y Jordi Alba, ambos jugadores del Inter Miami, debido a su ausencia en el All-Star Game disputado esta semana en Austin, Texas.

Según el reglamento de la liga, cualquier futbolista convocado que no participe en el evento sin una aprobación previa no puede disputar el siguiente encuentro oficial con su club. Por lo tanto, Messi y Alba no estarán disponibles para el partido ante FC Cincinnati este sábado 26 de julio.

El técnico Javier Mascherano explicó que ambos jugadores presentaron fatiga acumulada por la intensa carga de partidos recientes, y que recién este viernes se reincorporaron a los entrenamientos. Además, el comisionado Don Garber reconoció que fue una decisión difícil, pero que la liga debía aplicar su política vigente.

