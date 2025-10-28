Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) reveló este lunes la lista de los 26 jugadores finalistas que aspiran a integrar el Mejor Once Mundial 2025, reconocimiento que será anunciado el próximo 3 de noviembre.

Entre los nominados figuran figuras consagradas como Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Raphinha (Brasil) y Federico Valverde (Uruguay), quienes comparten protagonismo con jóvenes talentos y estrellas emergentes del fútbol europeo.

El vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, domina la lista con siete representantes: Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

También destacan jugadores del FC Barcelona como Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha; mientras que el Real Madrid aporta a Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé.

FIFPro recordó que este galardón es el único en el mundo del fútbol decidido exclusivamente por votación de futbolistas profesionales. En esta edición, participaron cerca de 20.000 jugadores de todo el planeta.

Criterios de selección:

Los jugadores deben haber disputado al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio y el 3 de agosto de 2025.

El once ideal estará compuesto por el portero más votado, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros con mayor cantidad de votos.

El undécimo puesto será otorgado al jugador con más votos totales, sin importar su posición.

Este reconocimiento celebra el rendimiento y la influencia de los futbolistas en el último año, consolidando su lugar entre la élite del deporte.

Lee también: La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial