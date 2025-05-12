Michael Jordan vuelve a la NBA y será analista televisivo en NBC

La leyenda del baloncesto, Michael Jordan, vuelve a la NBA en un rol inédito y será analista televisivo (por primera vez) en la cadena NBC.

El anuncio se hizo durante el NBC Upfront 2025, donde Jordan apareció en un video sorpresa para compartir la noticia. Más tarde, la cadena lo confirmó a través de sus redes sociales con el mensaje:

“¡Una incorporación legendaria a nuestro equipo! Estamos encantados de darle la bienvenida a Michael Jordan como colaborador especial en la NBA por NBC y Peacock”, fueron sus palabras.

Michael Jordan, de 62 años, fue propietario de los Charlotte Hornets entre 2010 y 2023, y en 2020 cofundó el equipo de NASCAR 23XI Racing junto al piloto Denny Hamlin.

El regreso de NBC a la cobertura de la NBA, junto con la incorporación de una figura como Jordan, promete elevar el nivel de las transmisiones y conectar con nuevas generaciones de aficionados.

BREAKING: Michael Jordan will be joining the NBA on NBC and Peacock as a special contributor, the network announced. pic.twitter.com/moBfeEAyYh — Yahoo Sports (@YahooSports) May 12, 2025

