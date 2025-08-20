Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y la NFL anunciaron este miércoles la extensión de su alianza multianual con el objetivo de integrar inteligencia artificial en el análisis de los partidos y en la gestión de datos en tiempo real.

La colaboración ampliada contempla que los 32 equipos de la liga reciban más de 2.500 tabletas Microsoft Surface Copilot, diseñadas a medida para recopilar y procesar información durante los encuentros. Además, Microsoft proveerá soluciones basadas en Azure AI que permitirán agilizar tareas de gestión como monitoreo de retrasos por clima o fallas técnicas en equipos.

La relación entre Microsoft y la NFL comenzó en 2014, cuando se implementaron tabletas Surface especialmente configuradas para uso en la banca y en el análisis en tiempo real. Hasta ahora, la liga había distribuido más de 2.300 dispositivos en el marco de este programa.

Según Aaron Amendolia, subdirector de información de la NFL, los nuevos dispositivos ya se utilizan desde la pretemporada. Explicó que durante los partidos los jugadores disponen de apenas segundos en la banca para analizar formaciones y revisar imágenes de jugadas. En este proceso, la inteligencia artificial les ayuda a filtrar grandes volúmenes de datos en forma automática, reduciendo la intervención manual.

Para los entrenadores, datos como el conteo de jugadas o el número de jugadores en el campo pueden integrarse directamente en hojas de cálculo en tiempo real gracias a Copilot, liberándolos de cálculos repetitivos.

Durante el NFL Combine de 2025, la liga ya probó soluciones basadas en Azure AI para evaluar a más de 300 jugadores con aspiraciones de ingresar al draft. Microsoft aseguró que en el futuro estas herramientas también estarán disponibles para procesos de selección fuera del Combine y en áreas administrativas de los clubes, como finanzas, recursos humanos y gestión de eventos.

Microsoft señaló que los equipos podrán usar agentes de inteligencia artificial para scouting de jugadores y manejo del tope salarial. La NFL, por su parte, ya implementó un sistema de IA en su aplicación OnePass, que orienta a los aficionados durante eventos de la liga. Amendolia indicó que buscan entrenar este agente para un servicio al cliente más eficiente.

La compañía tecnológica también desarrolla aplicaciones de Azure AI para sesiones de práctica, enfocadas en entrenadores y evaluaciones de rendimiento. Este componente permitirá analizar automáticamente metadatos en videos para encontrar jugadores, ángulos de cámara o jugadas específicas con mayor rapidez.

La NFL y Microsoft coincidieron en que la integración de estas tecnologías marca un nuevo capítulo en su alianza de más de una década, con la intención de reforzar tanto la competitividad en el campo como la experiencia de los aficionados.

🏈🤖 La NFL y Microsoft $MSFT expanden su alianza en IA



Noticia al Día / Microsoft