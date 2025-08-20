Miércoles 20 de agosto de 2025
Deportes

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Según Aaron Amendolia, subdirector de información de la NFL, los nuevos dispositivos ya se utilizan desde la pretemporada

Por Christian Coronel

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Microsoft y la NFL anunciaron este miércoles la extensión de su alianza multianual con el objetivo de integrar inteligencia artificial en el análisis de los partidos y en la gestión de datos en tiempo real.

La colaboración ampliada contempla que los 32 equipos de la liga reciban más de 2.500 tabletas Microsoft Surface Copilot, diseñadas a medida para recopilar y procesar información durante los encuentros. Además, Microsoft proveerá soluciones basadas en Azure AI que permitirán agilizar tareas de gestión como monitoreo de retrasos por clima o fallas técnicas en equipos.

La relación entre Microsoft y la NFL comenzó en 2014, cuando se implementaron tabletas Surface especialmente configuradas para uso en la banca y en el análisis en tiempo real. Hasta ahora, la liga había distribuido más de 2.300 dispositivos en el marco de este programa.

Según Aaron Amendolia, subdirector de información de la NFL, los nuevos dispositivos ya se utilizan desde la pretemporada. Explicó que durante los partidos los jugadores disponen de apenas segundos en la banca para analizar formaciones y revisar imágenes de jugadas. En este proceso, la inteligencia artificial les ayuda a filtrar grandes volúmenes de datos en forma automática, reduciendo la intervención manual.

Para los entrenadores, datos como el conteo de jugadas o el número de jugadores en el campo pueden integrarse directamente en hojas de cálculo en tiempo real gracias a Copilot, liberándolos de cálculos repetitivos.

Durante el NFL Combine de 2025, la liga ya probó soluciones basadas en Azure AI para evaluar a más de 300 jugadores con aspiraciones de ingresar al draft. Microsoft aseguró que en el futuro estas herramientas también estarán disponibles para procesos de selección fuera del Combine y en áreas administrativas de los clubes, como finanzas, recursos humanos y gestión de eventos.

Microsoft señaló que los equipos podrán usar agentes de inteligencia artificial para scouting de jugadores y manejo del tope salarial. La NFL, por su parte, ya implementó un sistema de IA en su aplicación OnePass, que orienta a los aficionados durante eventos de la liga. Amendolia indicó que buscan entrenar este agente para un servicio al cliente más eficiente.

La compañía tecnológica también desarrolla aplicaciones de Azure AI para sesiones de práctica, enfocadas en entrenadores y evaluaciones de rendimiento. Este componente permitirá analizar automáticamente metadatos en videos para encontrar jugadores, ángulos de cámara o jugadas específicas con mayor rapidez.

La NFL y Microsoft coincidieron en que la integración de estas tecnologías marca un nuevo capítulo en su alianza de más de una década, con la intención de reforzar tanto la competitividad en el campo como la experiencia de los aficionados.

Noticia al Día / Microsoft

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Microsoft y NFL amplían alianza de IA para análisis de partidos

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día:

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día: "Me quedo en los escenarios hasta que Dios quiera"

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Deportes

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

El conjunto criollo (Pequeña Liga de Cardenales de Lara) aún no está eliminado y tendrá una oportunidad más de llegar a la final de este certamen
Al Dia

Kerlys Montilla levanta el oro para Venezuela en los Panamericanos Junior

Este triunfo representa no solo el primer oro para Venezuela en halterofilia en esta edición, sino también la tercera de Venezuela en tierra guaraní y la clasificación a Lima 2027
Deportes

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Chaparro fue subido a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, esta vez desde su filial de Triple-A en Rochester

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025