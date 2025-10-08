Miguel Cabrera lanzó la primera bola en el tercer juego de Serie Divisional de Tigres y Marineros

El legendario pelotero venezolano Miguel Cabrera fue el encargado de lanzar la primera bola ceremonial en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, celebrado en el Comerica Park de Detroit.

El gesto simbólico rindió homenaje a su extraordinaria carrera, justo después de su retiro oficial como jugador activo en la temporada 2023. Su presencia en el montículo fue un recordatorio del impacto que ha tenido en el deporte, no solo en Estados Unidos, sino también en Venezuela y el mundo entero.

El criollo recibió de sus fanáticos una ovación de pie por parte de miles de aficionados, en reconocimiento a sus más de 500 jonrones, 3.000 hits y múltiples títulos individuales, incluyendo la Triple Corona de bateo en 2012.

