Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Miguel Cabrera lanzó la primera bola en el tercer juego de Serie Divisional de Tigres y Marineros

El Comerica Park rindió homenaje al maracayero tras su excelente trayectoria en Grandes Ligas

Por Daniel García

Miguel Cabrera lanzó la primera bola en el tercer juego de Serie Divisional de Tigres y Marineros
Foto: MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El legendario pelotero venezolano Miguel Cabrera fue el encargado de lanzar la primera bola ceremonial en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, celebrado en el Comerica Park de Detroit.

El gesto simbólico rindió homenaje a su extraordinaria carrera, justo después de su retiro oficial como jugador activo en la temporada 2023. Su presencia en el montículo fue un recordatorio del impacto que ha tenido en el deporte, no solo en Estados Unidos, sino también en Venezuela y el mundo entero.

El criollo recibió de sus fanáticos una ovación de pie por parte de miles de aficionados, en reconocimiento a sus más de 500 jonrones, 3.000 hits y múltiples títulos individuales, incluyendo la Triple Corona de bateo en 2012.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MLB Español ⚾️ (@mlbespanol)

Lee también: Anuncian creación de la Condecoración Orden Honor al Mérito Deportivo Francisco “Morochito” Rodríguez

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Tribunal argentino abre audiencia final sobre atentado a Cristina Fernández

Tribunal argentino abre audiencia final sobre atentado a Cristina Fernández

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 6 octubre de 2025 en el Horóscopo…
Al Dia

¿Quién ganará el premio Nobel de Literatura 2025?: Lucha de prestigio comercial

El nobel no celebra a los grandes escritos, sino que se centra en consagrar a los grandes escritores.

Zulia

LUZ instala el IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil

Este martes, la Universidad del Zulia LUZ dio inicio al IX Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria de la Red de Investigación Estudiantil (Redieluz), un evento diseñado para resaltar la labor investigativa de los jóvenes universitarios y fomentar el intercambio de conocimientos a nivel global.
Al Dia

Mejoran servicio eléctrico para más de 95 mil zulianos tras trabajos en subestación La Villa

El abordaje técnico incluyó el mantenimiento de puntos calientes, el ajuste de protecciones y el control de vegetación, con el objetivo de fortalecer el sistema de transmisión y distribución

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025